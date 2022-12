Kevin Spacey tiene que recordar a la gente que él no es el presidente de Estados Unidos

El actor Kevin Spacey está asombrado con la cantidad de gente que le confunde con el personaje que interpreta en la serie de Netflix 'House Of Cards', donde da vida a Frank Underwood, el presidente de Estados Unidos.

"Muchas veces nos hacen preguntas que me hacen pensar que nadie tiene ni idea de que en realidad nos pagan por interpretar a otras personas. ¿En qué planeta vives si no puedes distinguir la diferencia? ¿Es que nos hemos obsesionado tanto con los famosos que ya no se sabe la diferencia entre un personaje y un actor? Espero que no... A la gente algunas veces hay que recordarle que no soy Frank Underwood. Soy un actor llamado Kevin Spacey", explicó el intérprete al periódico New York Daily News.

Algo que Kevin tampoco puede entender es por qué la gente cree que algunos aspectos de la personalidad oscura de Frank también los comparte él en su vida real.

"Eso es una auténtica mentira. Es como decir que si interpreto a Ricardo III, tengo que haber matado a gente para haber llegado al puesto".

Sin embargo, Kevin entiende que pueda ser difícil separar al actor del personaje cuando les hacen entrevistas y otros eventos en los que aparecen vestidos con la misma vestimenta con la que aparecen en pantalla.

"Nunca hago entrevistas así, porque creo que es importante proteger al personaje que interpretas", aseguró Kevin vestido con traje y corbata, une estilismo típico de su personaje en 'House Of Cards'.