Kenneth Sigman: 'Mi hermana Stephanie podría haber acabado siendo novia de un narco'

Nadie se alegra más del éxito de la nueva chica Bond, Stephanie Sigman, que su hermano Kenneth, quien todavía se estremece al pensar cuál podría haber sido el destino de la joven si no hubiese conseguido escapar de Ciudad Obregón -una de las áreas de México con mayor número de crímenes relacionados con el tráfico de drogas- a los 16 años gracias a su carrera como modelo.

"Mi hermana consiguió salir de allí por pura fuerza de voluntad. Quién sabe lo que habría sucedido si se hubiera quedado. De todas las chicas que conocía cuando era joven, las más guapas están saliendo ahora con narcotraficantes", reconoció el hermano de Stephanie, jugador de béisbol, en una entrevista al periódico Daily Mail, donde también aseguró sentirse extremadamente orgulloso de la intérprete: "Todos estamos muy orgullosos de ella, está teniendo muchísimo éxito... Tiene una gran determinación y eso tiene que ver con sus raíces".

Desde el punto de vista de Kenneth, Stephanie es la mujer perfecta para interpretar a una "tipa dura" en la nueva entrega de James Bond, 'Spectre', porque sabe muy bien lo difícil que resultar sobrevivir en un ambiente hostil.

"No hay nadie mejor que ella para interpretar a una tipa dura. Cuando creces en Ciudad Obregón, tienes que tener mucho ingenio. Menos mal que los dos conseguimos salir de allí", aseguró.

Por su parte, Stephanie ha reconocido que, antes de hacerse con el codiciado papel de chica Bond, su vida no era precisamente idílica, ya que estaba atravesando serios problemas financieros a pesar de ser ya famosa en su país natal.

"Cuando fui al festival de Cannes con la película 'Miss Bala' me encontraba en un momento muy bueno de mi carrera, pero recuerdo que estaba teniendo muchísimos problemas para conseguir pagar el alquiler. Tenía un aspecto increíble en la alfombra roja, estaba allí presentando mi película, pero detrás de todo eso estaba pasándolo muy mal. No te pagan demasiado bien cuando haces películas independientes", confesaba recientemente la actriz al periódico The Sun.