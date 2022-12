Kendall Jenner ya no quiere ser Kardashian

La hija de Kris Jenner y hermana de las popularísimas Kim, Kourtney y Khloé Kardashian, no está muy convencida de que verse ligada a tan famoso clan le reporte nada bueno en el mundo de la moda, donde la joven de 18 años ya ha dado muestras de desenvolverse como pez en el agua. Por esa razón, cree que sería más beneficioso para sus aspiraciones profesionales quitarse el apellido y comenzar a utilizar simplemente 'Kendall'.

De llevar a cabo este paso, la maniquí terminaría engrosando una lista de celebridades que solo usan un nombre para desempeñar su profesión, como Beyoncé, Madonna, Iman o Twiggy.

Recientemente Kendall hizo su debut para Vogue y ni en el posado ni en la entrevista que acompañaba a las fotografías se podía encontrar referencia alguna al programa de telerrealidad que protagoniza su extensa familia, 'Keeping Up with the Kardashians'. Algo que ella misma está tratando de evitar, dado que cree que afecta a su carrera.

"Lo que tengo ha ido casi en mi contra. He tenido que trabajar más hasta llegar donde he llegado porque la gente no me tomaba en serio como modelo. Y todo por el programa de televisión. Iba a castings y a algunas personas no les gustaba precisamente por mi nombre. Pero era genial cuando la gente no me reconocía. Yo pensaba: 'Gracias. Por favor no me reconozcas'", contaba a la revista LOVE.