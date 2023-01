Kendall Jenner y Harry Styles sí son pareja, según afirma Khloé Kardashian

La popular Khloé Kardashian no está segura de si el cantante Harry Styles y su hermanastra Kendall Jenner se consideran 'novios', pero de lo que sí está segura es de que han de ser más que amigos ya que salen juntos mucho.

"¿Que si creo que están saliendo juntos? Sí. No sé si como novio y novia. Ahora mismo no lo sé. La gente es muy peculiar con sus historias. Así que no sé cómo se denominan. Pero en San Bartolomé han estado saliendo juntos, por lo que para mí eso es salir con alguien", contó Khloé a ET.

Fue durante esa estancia en San Bartolomé, en donde se les vio disfrutando de un lujoso yate junto a varios amigos, donde nacieron los rumores de que Harry y Kendall habían retomado el amor que ya les unió en 2013.

Es más, hay quien asegura que ahora que sus compromisos con One Direction han finalizado al encontrarse la banda en periodo de descanso, el británico estaría tratando de recuperar a la modelo.

"Ahora que hay un pequeño descanso y está de vacaciones, es él quien está tratando de volver con ella, y parece que está funcionando. Todos sus amigos estaban comentando lo guapa e increíble que estaba [en el desfile de Victoria's Secret]", contaba recientemente un informante a Us Weekly.

Sin embargo, Kendall prefiere no precipitarse porque tiene miedo de sufrir por amor.

"Kendall no quiere que le hagan daño, por lo que está actuando con precaución. Sabe de qué va el tema", explicaba una fuente cercana a ET.

Por: Bang Showbiz