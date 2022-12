Kendall Jenner visitó de niña la casa de Michael Jackson

La joven modelo Kendall Jenner se quedó prácticamente de piedra cuando siendo una niña se encontró cara a cara con el fallecido cantante Michael Jackson -que murió a causa de una sobredosis de Propofol en 2009- mientras visitaba su famoso rancho de California, Neverland.

"Recuerdo la visita y que, cuando ya me iba, Michael Jackson llegaba. Me puse en plan: '¡Dios mío! ¡Ese era Michael Jackson!'", explicó Kendall a la revista GQ.

Publicidad

Al igual que el desaparecido rey del pop, que saltó a la fama siendo un niño junto a sus hermanos en el grupo Jackson 5, Kendall ha pasado toda su infancia y su adolescencia bajo el escrutinio mediático, en su caso debido a las cámaras del programa de telerrealidad de su famosa familia, 'Keeping Up with the Kardashians'. Sin embargo, ella no cambiaría nada de su pasado si le dieran la oportunidad.

"A mi hermana pequeña [Kylie] y a mí simplemente nos pusieron en el programa. En plan: 'Va a haber un programa de televisión por aquí'. No tuvimos ni voz ni voto. ¿Y qué hubiésemos podido decir? Se grababa en nuestra casa, no había forma de que no estuviésemos en él. Honestamente, no sé qué habría dicho si me hubiesen preguntado. No tengo ni idea. No recuerdo otra cosa. Tenía 10 años cuando empezó el programa. No recuerdo cómo eran las cosas antes", aseguró la joven, que a día de hoy es incapaz de imaginarse su vida sin cámaras alrededor: "Es algo muy difícil de pensar para mí. Pero un día llegará el momento en el que el programa tenga que acabarse, y estará bien. No será peor. Todas las cosas que nos pasan ahora seguirán pasando, solo que sin las cámaras".