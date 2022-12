Kendall Jenner sigue considerando a Caitlyn Jenner su 'padre'

La joven modelo Kendall Jenner ha querido dejar muy claro a través de las redes sociales que Caitlyn Jenner, conocida como Bruce antes de su cambio de sexo, sigue siendo su padre a pesar de que su aspecto físico haya cambiado .

"Eres toda mi vida. Este alma era mi papá y solo porque su apariencia sea diferente no quiere decir que haya sido menos padre para mí durante toda mi vida. Feliz día del padre a la persona que me crió y que me enseñó todo lo que sé. Eres mi heroína", escribió la maniquí junto a una fotografía de la ex deportista olímpica y de ella tomada en su infancia.

La hermana pequeña de Kendall, Kylie, también ha confirmado a través de las redes sociales que Caitlyn le ha dado permiso para seguir refiriéndose a ella como 'papá'.

"Feliz día del padre, mi pequeño rayo de sol. 'Todavía puedes llamarme papá, Kylie. No importa lo que suceda, siempre seré tu padre. Eso nunca cambiará'", publicó Kylie en su cuenta de Instagram, citando las palabras de Caitlyn.

Quien tampoco se olvidó de felicitar a la exdeportista en un día tan especial fue su hijastra Khloé Kardashian, que compartió con todos sus seguidores un emotivo mensaje dando gracias por haber contado con el apoyo de dos padres maravillosos: Caitlyn y el fallecido Robert Kardashian, el primer marido de su madre Kris Jenner.

"Gracias Señor por bendecirme y hacerme tan afortunada como para tener no uno sino dos padres fenomenales".