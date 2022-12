Kendall Jenner quiere recuperar el amor de Harry Styles

Aunque ninguno de los dos llegó a confirmar el breve romance del que habrían disfrutado a finales del año pasado, la modelo Kendall Jenner y el carismático Harry Styles podrían estar a punto de retomar su peculiar amistad ahora que la gira de One Direction, 'Where We Are Tour', ha llegado a Estados Unidos, hasta el punto de que la joven maniquí estaría dispuesta a aprovechar los pases VIP que tiene de varios de esos conciertos para estar cerca de "su chico" y confesarle su amor más sincero.

"Desde que rompieron, Harry y Kendall solo se han visto en muy contadas ocasiones, pero eso no significa que Kendall no siga enamorada de él. Está convencida de que es el hombre de su vida y de que están hechos el uno para el otro. Por eso va a sacar el máximo partido a las entradas VIP que tiene para algunos de los conciertos, quiere estar cerca de su chico y no separarse de él en ningún momento", apuntó una fuente al diario Daily Star.

Sin embargo, los planes de la hermana menor de Kim Kardashian podrían resultarle contraproducentes y brindarle todo tipo de resultados indeseados, ya que en su círculo cercano se da casi por hecho que Harry Styles tendrá la oportunidad de rodearse de toda clase de atractivas mujeres -incluidas sus seguidoras- durante su periplo musical por toda la geografía estadounidense.

"Kendall parece no darse cuenta de que, ante todo, Harry es un chico muy independiente que puede acabar muy agobiado si hay una persona persiguiéndole todo el rato. Y sinceramente, ¿quién se cree que Harry solo vaya a tener ojos para una mujer durante una emocionante gira mundial? Hay tantas chicas deseando conocerle, que es poco probable que se vaya a conformar solo con una", añadió el mismo informante.