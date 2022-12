Kendall Jenner, ¿nuevo ángel de Victoria's Secret?

Definiéndose como una promesa del mundo de la moda y cumpliendo con su objetivo de alcanzar la gloria encima de las pasarelas, la joven Kendall Jenner -hija de Kris y Bruce Jenner y hermanastra de las famosas Kardashian- podría formar parte de uno de los desfiles más aclamados del mundo: la presentación de la colección de lencería de Victoria's Secret. A sus 18 años, la modelo parece tener la posibilidad de obtener una plaza en el exclusivo grupo de modelos -del que forman parte reputadas maniquíes como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Karlie Kloss y Doutzen Kroes- teniendo en cuenta la fantástica impresión que causó con su participación en la Semana de la Moda de Nueva York.

"[Los jefes de Victoria's Secret] vieron el alboroto que [Kendall] provocó al desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York. Les encantaría cerrar un contrato con ella", afirmó una fuente a la revista In Touch.

Si se llegara a producir la unión de Kendall con la exitosa firma de lencería, la joven Jenner no encontraría extraña la situación de caminar sobre la pasarela ligera de ropa puesto que recientemente desfilaba desnuda en el catálogo 'Ángeles' de Russell James, quien ha sido el fotógrafo de cabecera de Victoria's Secret desde 1997. La experiencia de Kendall frente al objetivo de James fue más que suficiente para que el fotógrafo se diese cuenta del potencial como maniquí de la joven.

"Me gusta fotografiar modelos que aún no han saltado a la fama o que están a punto de hacerlo. Personas como Kendall Jenner, que aunque pueda despertar controversia, cuando la fotografié pensé 'Tiene algo extraordinario'. Y si no fuese quien es, no cabría ninguna duda de que sería una grandísima modelo", confesaba el propio James a la revista Gotham.