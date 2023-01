Kendall Jenner ingresó de urgencias al hospital

La modelo Kendall Jenner se ha propuesto cuidarse más en 2016 después de que su frenético estilo de vida le llevara a ingresar en el hospital a finales de este año aquejada de un cansancio extremo.

"Simplemente acabé exhausta por culpa del trabajo y de la vida y todo eso, acabé sintiéndome sobrepasada a finales de este año. De hecho tuve que ir al hospital porque estaba agotada. Definitivamente fue un aviso para que comenzara a cuidarme más. Así que supongo que mi propósito de Año Nuevo será relajarme más e intentar ser un poco más espontánea. Quiero disfrutar un poco más de mi casa. Da igual lo que pase, 2016 va a ser el mejor año, ¡lo presiento!", escribió la joven de 20 años en su página web, KendallJ.com.

Kendall se establece a menudo metas como "encontrar novio" a pesar de que ella asegura que no es una persona dada a realizar propósitos cuando acaba un año.

"No soy muy de propósitos de Año Nuevo. No hago una lista ni nada parecido, más bien son ideas que tengo en la cabeza. Establezco metas aleatorias como 'encontrar novio' pero no las sigo a rajatabla".