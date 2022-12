Kendall Jenner arremete contra una camarera que no le sirvió alcohol

A pesar de que su objetivo sea desarrollar su carrera como modelo lo más alejada posible de los sucesos de su controvertida familia, los Kardashian, Kendall Jenner habría protagonizado un polémico episodio en un restaurante de Nueva York que estaría lejos de su ansiada discreción.

Al parecer, la modelo, acompañada de su amiga Hailey Baldwin -hija del actor Stephen Baldwin-, montó en cólera cuando el servicio del local donde cenaba se negó a servirles bebidas alcohólicas por ser menores de edad, lo que les llevó a abandonar el local sin pagar la cuenta de su cena.

Publicidad

"El personal no le sirvió [bebidas alcohólicas] porque no tiene la edad permitida. Entonces Kendall se levantó y se fue sin pagar lo que había comido, más o menos unos 60 dólares sin contar el servicio", reveló una fuente al diario New York Post.

Pero el altercado siguió fuera del local, cuando Blaine Morris, la camarera de su mesa, salió detrás de las jóvenes para pedirles que abonaran la cuenta, lo que terminó con Kendall tirándole el dinero 'a la cara'.

"Kendall y Hailey empezaron a reírse. Kendall sacó de su monedero un par de billetes de 20 dólares, se los tiró a la camarera y se fue, sin ni siquiera pensar si estaba incluida la propina o no", aseguró el mismo informante.

Tras la incómoda situación, la camarera del local publicó un mensaje en su perfil de Twitter contando lo sucedido y mostrando su malestar.

Publicidad

"Ese momento horrible en el que persigues a una Kardashian por la calle porque se olvidó de pagar la cuenta y te acaba tirando el dinero a la cara", rezaba el mensaje de Blaine.

Aunque no se ha pronunciado nadie del entorno familiar de Kendall, un portavoz de Hailey Baldwin ha salido en defensa de las jóvenes.

Publicidad

"Ellas pensaban que todo estaba pagado. Kendall fue educada y preguntó si ese dinero cubría la cena y las propinas. No se fueron corriendo", declaró al diario New York Post.