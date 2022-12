Kelly Clarkson quiere casar a su hija con el hijo de Wiz Khalifa

A la cantante Kelly Clarkson le encantaría que su hija River Rose (8 meses) -fruto de su matrimonio con Brandon Blackstock- se casara el día de mañana con el pequeño Sebastian (2), hijo del rapero Wiz Khalifa y su exmujer Amber Rose, ya que está convencida de que harían muy buena pareja.

"¿Has visto al hijo de Wiz Khalifa? Estaba en la alfombra roja de los Grammy y quiero que River se case con él, serían tan monos...", confesó a la revista heat.

Con quien no le haría tanta gracia que se relacionara River Rose de mayor es con la hija de Kanye West y Kim Kardashian, North (20 meses).

"No creo que mi niña vaya a ser lo suficientemente talentosa como para ser amiga de los hijos de Kanye. Aparentemente no toda la gente lo es... Yo vivo en Tennessee y a no ser que sean estrellas de country, no veo a ninguna celebridad por aquí", señaló.

A pesar de su corta edad, River ya acompañó a su famosa madre en un viaje transoceánico hasta Londres, una experiencia en la que demostró estar hecha una viajera nata.

"Su papá y su hermano de 8 años, Seth [fruto de un matrimonio anterior de Brandon] le hicieron reír casi todo el tiempo, especialmente cuando llegamos aquí porque tenía jet lag, así que se reía como la típica chica borracha de una fraternidad", recordó divertida Kelly.