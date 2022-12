Kelly Clarkson no confiaba en que su éxito duraría

La cantante Kelly Clarkson saltó a la fama después de ganar la primera edición del concurso 'American Idol' en 2002 y después de este éxito, no quiso gastarse prácticamente nada del dinero que obtuvo porque pensaba que su fama se esfumaría, y decidió guardar la mayor parte para un futuro.

"Literalmente compré poquísimas cosas porque pensaba, 'Esto no va a funcionar' y necesitaba ese dinero para pagar las facturas, así que ni siquiera me gasté mi dinero", aseguró a 'Entertainment Tonight Canada'.

Publicidad

Kelly, madre de River Rose (8 meses) junto a su marido Brandon Blackstock, vivió una etapa complicada antes de presentarse al famoso concurso de talentos musicales.

"No tenía nada más que un coche, y ni siquiera el coche era de mi propiedad, como no pagaba la deuda, intentaban recuperarlo y yo lo que hacía era no parar de moverlo", explicó la cantante.

Kelly no acudió a la pasada ceremonia de premios Grammy porque no tenía "ninguna" razón por la que estar allí y prefirió quedarse en casa junto a su familia.

"No había ninguna razón por la que debía ir. No tengo música nueva ahora mismo, iré el año que viene. Además, tengo un precioso bebé, por lo que si no tengo una necesidad real para salir de casa no lo haré", contaba anteriormente Kelly al periódico Metro.