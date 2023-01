Kelly Brook reprocha a su novio que no le pidiera matrimonio en París La extrovertida modelo no ha dudado en expresar su decepción después de que su novio Jeremy Parisi no aprovechara su reciente visita a la ciudad del amor para pedirle que se casara con él

Kelly Brook reprocha a su novio que no le pidiera matrimonio en París Kelly Brook reprocha a su novio que no le pidiera matrimonio en París La modelo y actriz británica Kelly Brook siempre se ha destacado, además de por sus impresionantes medidas y sus atrevidas sesiones de fotos, por no morderse la lengua a la hora de compartir públicamente ciertos detalles de su vida cotidiana, al menos durante sus mediáticas y ya extintas relaciones con el actor Jason Statham, en primer lugar, y posteriormente con el jugador de rugby Thom Evans. Tanto es así, que la inglesa ha vuelto a hacer gala de la franqueza y de la transparencia que definen su carácter para expresar sin tapujos la decepción que vivió hace unas semanas durante una romántica estancia en París junto a su actual novio, el modelo francés Jeremy Parisi, de quien esperaba que aprovechara la coyuntura para pedirle matrimonio. Publicidad "París habría sido un lugar maravilloso para que Jeremy me preguntara si quería pasar el resto de mi vida a su lado. De verdad que esperaba que ocurriera allí, pero no fue así, así que ahora le tocará sorprenderme de verdad", ha contado la maniquí en conversación con la revista OK!, justo antes de poner de manifiesto su convicción de que la pedida de mano tendrá lugar en un lugar y en un momento mucho más convencionales. "No me extrañaría nada que le diera por pedírmelo un día de estos mientras trabajamos tranquilamente en nuestro jardín", ha bromeado en la misma conversación. Al margen de la pequeña desilusión vivida en la ciudad del amor, que todo sea dicho tampoco parece haber afectado demasiado a Kelly, lo cierto es que la pareja disfrutó de una intensa y entretenida escapada vacacional que, entre otras cosas, les dio la oportunidad de sacar el máximo partido a la oferta de ocio y entretenimiento de la capital francesa. "La verdad es que fue muy romántico. Nos quedamos en un hotel de cinco estrellas que en su momento fue un burdel, muy cerca del Moulin Rouge. No teníamos ni idea cuando hicimos la reserva, pero fue una sorpresa agradable. Nos fuimos de compras y también visitamos a la familia de Jeremy", ha explicado en la entrevista. Publicidad Video: Así fue la reacción de Kaley Cuoco cuando le propusieron matrimonio Por: Bang Showbiz Publicidad 📺 Sigue a Caracol TV en Google Noticias. Publicidad Últimos Contenidos Personajes Marcial Personajes Albeiro Personajes Bayron Personajes La Diabla Personajes Catalina Publicidad