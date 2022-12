No hay nada más inspirador que una mujer capaz de aceptar su melena rizada, pero eso no significa que un peinado afro no requiera de los mismos cuidados que cualquier otro. La cantante Kelis es el ejemplo perfecto de la factura que puede pasar un mal tratamiento capilar, en su caso en forma de una caballera encrespada y reseca que con una mínima atención por su parte podría haber sido el detalle que redondease su sofisticada imagen.