Keith Richards estuvo 'semiconsciente' durante dos años tras caerse de un árbol en Fiji

El guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, tuvo que someterse a una cirugía en un hospital de Nueva Zelanda para extraer un coágulo de sangre de su cerebro en 2006, producido por un golpe en la cabeza tras caerse de una palmera mientras pasaba sus vacaciones en Fiji. Después del horrible accidente, el guitarrista de los Rolling Stones cree que le llevó al menos dos años recuperarse por completo, ya que pasó la mayor parte del tiempo de recuperación en un estado de confusión.

"Yo creo que el golpe en la cabeza me hizo mucho más daño de lo que la gente creyó. Cuando recibes un golpe como ese te sientes un poco aturdido durante un año o dos, la verdad. De repente te das cuentas de que has estado semiconsciente", cuenta el artista de 71 años a The Times.

Keith sufrió otra caída este año en un concierto en Indianápolis, pero se negó a dar detalles acerca del suceso porque le preocupaba poner en peligro los conciertos del grupo.

"Alguien lanzó un sombrero de paja rojo y aterrizó delante de mis pies. Lo aparté con el pie a un lado, rebotó enfrente de mí y me caí al suelo. De repente estaba apoyado en mis manos y rodillas delante de 60.000 personas. Probablemente me rompí una costilla, pero no había nada que los médicos pudieran hacer. Pensé: 'Mierd*, si les hago saber lo mucho que me duele, los médicos y las compañías de seguros van a decirme: cancela los siguientes conciertos'. Que les jod*n, viviré con ello. Después de cincuenta años subido a un escenario tienes que caerte de vez en cuando y darte algún golpe", añade.