Keith Richards asegura que los Rolling Stones están 'mejor que nunca'

El Rolling Stone Keith Richards no cree que el paso de los años haya afectado a los miembros de su banda, Mick Jagger, Ronnie Wood y Charlie Watts, puesto que siguen sintiéndose llenos de energía.

"Ese es un concepto que los jóvenes tienen sobre las personas que son mayores que ellos. Es increíble. He visto a Mick ​Jagger cada noche y se mueve mejor que nunca. Depende de cómo te trate la vida y de cómo te sientas, porque físicamente los Stones tenemos mucha suerte, tenemos constituciones fuertes que desafían la gravedad", contó Keith al periódico The Sun.

El músico británico considera que los Rolling Stones están muy unidos, lo que les ha permitido "llegar a la siguiente generación" de fans.

"Probablemente estamos más fuertes que nunca. Siempre hemos conseguido llegar a la siguiente generación. Lo de las edades del público en Sudamérica y Cuba era increíble. ¿Qué puedo decir? Hemos sobrevivido sin ningún daño colateral. Ha sido un viaje increíble y no puedo pensar en si algo hubiera sido distinto o cómo hubiera podido afectarnos. Nadie desea que Brian Jones esté muerto pero no se puede hacer nada. También debo decir que todo lo malo que nos ha pasado tantas veces no ha impedido que sigamos. Mientras estemos aquí, no es ni siquiera una cosa de honor, es simplemente un ¿qué otra cosa vamos a hacer?".