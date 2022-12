Keira Knightley recuerda el estrés que le produjo su boda

La actriz británica Keira Knightley se enteró a última hora de que ella sería la encargada de sustituir a Anne Hathaway en la película 'Say When', una noticia que pilló por sorpresa a la intérprete, que en aquel momento se encontraba inmersa en los preparativos de su boda con James Righton -a quien dio el sí quiero en una ceremonia celebrada el año 2013 en Francia.

"Me enteré muy tarde, se suponía que Anne Hathaway iba a ser la encargada de interpretar el papel, pero ella dijo no al proyecto en el último minuto y me llamaron a mí en su lugar, cuando apenas quedaba un mes para empezar a rodar. Me iba a casar pero no caí en la cuenta de que sería algo que llevaría tanto tiempo y que resultaría tan estresante. Así que dije que sí, pensando en que no habría problema, sin pensar en todo lo que conllevaba la boda, la luna de miel, los amigos... Trataba de aprenderme el guion a la vez que planeaba mi boda, pero entonces pensaba: 'A ver, hay 130 personas que vienen al enlace desde diferentes países'. Así que empecé a dejarlo todo para el último minuto, y de repente estaba montada en un avión con dirección a Seattle", reveló la actriz a BBC Radio 2.

A pesar de la falta de preparación, Keira -quien confirmó la noticia de que está esperando su primer hijo a través de un portavoz a mediados del mes de diciembre- cree que logró representar el "espíritu" de la película, y de hecho encontró la experiencia mucho más "emocionante" que cualquiera de las películas de éxito que ha protagonizado con anterioridad, debido a que en estas se ve obligada a invertir mucho tiempo.

"Creo que en esta película logré captar de verdad la esencia del personaje, terminamos el rodaje en 25 días, por lo que fue muy intenso, me encanta, es mucho más emocionante. No me gusta estar sentada sin hacer nada, y en las películas de gran presupuesto los actores pasan mucho tiempo sentados, así que está muy bien que las cosas vayan más rodadas", añadió al mismo medio.