Keira Knightley ha recorrido un largo camino desde los desastrosos looks con tintes góticos de sus inicios hasta su actual imagen más lady como embajadora de la casa Chanel. A día de hoy, la actriz apuesta casi únicamente por vestidos a la rodilla en sus apariciones públicas, generalmente en tonos claros y con detalles de encaje o labrados, como el diseño de manga larga que eligió para acudir al programa 'The Daily Show with John Stewart' en Nueva York.