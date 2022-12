Keira Knightley podría dar el salto al mundo de la música

La popular actriz Keira Knightley parece no conformarse con la triunfal carrera cinematográfica que tiene a sus espaldas, teniendo en cuenta que está considerando seriamente aceptar la oferta que le ha hecho el cantante y productor Adam Levine -líder de la banda Maroon Five- para grabar su primer material discográfico bajo el paraguas de su compañía '222 Records'.

"Keira siempre se ha destacado por una voz tan dulce como poderosa, por lo que no extraña que Adam se haya fijado mucho en sus cualidades. De todas maneras, no ha sido el único que le ha puesto una oferta encima de la mesa para grabar en un estudio, pero su propuesta parece la más conveniente. Keira disfrutó mucho cantando en su última película, y lo más probable es que vaya a aceptar encantada", afirmó una fuente al diario The Sun.

El carismático Adam Levine, quien también ejerce de mentor de nuevos artistas en la edición estadounidense del programa 'La Voz' está seguro de que Keira Knightley tiene un gran talento como vocalista y, sobre todo, de que con un poco de mercadotecnia y trabajo duro podría estar a la altura de las actuales estrellas del pop en lo que a ventas de discos se refiere.

"Keira podría ser una gran estrella del pop, al mismo nivel que las más grandes, y la idea de vender tantísimos discos tiene a Adam muy ilusionado. Contar con Keira Knightley en su equipo sería fantástico para presentar su nuevo sello en sociedad y para demostrar que puede estar en las grandes ligas", apuntó el mismo confidente.