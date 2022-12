Keira Knightley nunca soñó con pasar por el altar

Aunque la actriz británica Keira Knightley no podría sentirse más satisfecha con las buenas experiencias que le ha dejado su primer año de matrimonio con el músico James Righton, al mismo tiempo asegura que todavía no acaba de asimilar su condición de mujer casada y, sobre todo, que ya hayan pasado 12 meses desde la idílica boda que protagonizó con su entonces prometido en el sur de Francia, sobre todo porque no es capaz de olvidar que, cuando era pequeña, nunca tuvo deseo alguno de vivir una bonita historia de amor con un "príncipe azul".

"La verdad es que todavía me sorprendo a mí misma cuando me quedo mirando mi anillo de casada, ya que me hace recordar que nunca estuvo entre mis planes casarme ni comprometerme en una relación estable. Me crié en un ambiente muy alternativo y mis padres nunca se sintieron demasiado atraídos por ese tipo de tradiciones, así que en vez de soñar con vestirme de blanco o con encontrar a mi príncipe azul, me dediqué a vivir en el mundo real", se sinceró la estrella de cine en conversación con la revista Time Out, antes de insistir en que, aunque no le apasiona la parafernalia nupcial, hoy en día se encuentra en el mejor momento de su vida.

"Mis padres siempre pensaron que nunca nos casaríamos. Ellos lo acabaron haciendo porque les resultaba más conveniente para poder pagar la hipoteca, pero estaban seguros de que yo no caería en ese tipo de 'trampas'. Al final lo he hecho, pero estoy contenta por ello y ahora mismo no podría estar pasándomelo mejor", añadió.

A pesar de que no se toma demasiado bien que los reporteros gráficos estén persiguiéndola constantemente por las calles de cualquier ciudad en la que se encuentra, la intérprete inglesa se está planteando seriamente la posibilidad de acompañar a su marido -teclista de la banda de rock The Klaxons- durante su próxima gira de conciertos veraniegos y, de paso, darse un baño de multitudes junto a los entusiastas seguidores de la formación mientras todas las cámaras apuntan al escenario.

"Hubo un tiempo en el que no paraba de quejarme de que estuviéramos rodeados de paparazzi en cualquier momento de nuestra vida cotidiana, pero ahora he entendido que no puedes dejar que ciertas personas acaben alterando por completo tu día a día. Al principio no me atrevía a acompañar a mi marido a sus espectáculos por el miedo que me daba la exposición pública, pensaba que me estaba poniendo a tiro de los fotógrafos. Ahora todo eso me da igual y, de hecho, es probable que me vaya de gira con su banda. Va a ser muy divertido estar con ellos en el autobús y conocer a sus fans", sentenció.