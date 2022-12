Keira Knightley negó por error haber protagonizado una película

La actriz Keira Knightley protagonizó una anécdota que bien podría dar pie a un guion cinematográfico, o al menos a un miniguion cómico, en el que se vería cómo la carismática intérprete negaba en las entrevistas a las que se sometía haber participado en una película en la que sí había trabajado.

"Ni siquiera me di cuenta de que se había producido un cambio en el nombre, en Estados Unidos se llama 'Laggies' porque es un término que se utiliza con frecuencia para referirse a la gente que es un poco perezosa. Entonces empezaron a decir: 'Pero la gente en Inglaterra no va a saber lo que es'. Y realmente no lo saben, porque yo tampoco lo sabía, así que lo cambiaron. No me lo dijeron hasta que pasó mucho tiempo, así que he hecho un montón de entrevistas y me han preguntado varias veces sobre la película 'Say When' y yo no tenía ni idea de a qué se referían y me quedaba como: 'Creo que te estás equivocando, yo no participé en esa película'. ¡Pero sí que era yo!", reveló la actriz a BBC Radio 2.

Keira disfrutó mucho durante el rodaje de la película, que se llevó a cabo en Seattle, pese a que apenas contaban con medios económicos para su realización.

"Fue genial rodar en Seattle, fue una cinta muy alternativa, apenas contaba con presupuesto suficiente. En un principio se pensó en filmar en Los Ángeles, pero entonces el director, Lynn Shelton, que es de Seattle, pensó que sería mucho mejor trabajar allí. Es una ciudad genial, toda una celebración de los suburbios, algo que me gustó bastante", concluyó.