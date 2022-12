Keira Knightley hace balance de su primer año de casada

La actriz Keira Knightley cumplió un año de casada con su marido, el músico James Righton, el pasado 4 de mayo, una fecha que la actriz olvidó por completo, mostrándose sorprendida cuando el portal E! News le preguntó por el aniversario: "Oh sí, ¿ya ha pasado un año?".

Sin embargo, eso no implica que el balance del primer año como marido y mujer no haya sido positivo: "Estamos todavía juntos, así que parece que todo ha ido bien".

Publicidad

Una de las claves del éxito de su matrimonio podría ser su intento de compartir aficiones. De hecho, el músico de la banda Klaxons trató de enseñar a Keira a tocar la guitarra para su papel en 'Begin Again', pero las clases no fueron demasiado bien y decidieron abandonarlas.

"Él intentó enseñarme a tocar la guitarra y yo traté de no matarle. Acabó dejándolo 'porque no soy muy buena'", bromeó.

El intenso ritmo de trabajo de Keira hace que no sea fácil mantener el contacto con sus amigos y familiares, por lo que aprovecha cada rato libre que tiene para estar con ellos.

"Cuando no estoy trabajando intento ver a todos los amigos que puedo y me aseguro de que todavía estoy en sus vidas. El modo en que trabajo es extremo. Realmente no puedes tener una vida personal si estás haciendo películas todo el tiempo. Existe el Skype [servicio que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo a través de internet], pero tampoco es fácil. Siempre estás en un país diferente, haciendo cosas distintas", explicaba anteriormente a la revista Red.