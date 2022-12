Keira Knightley apuesta por la comedia romántica

Aunque su perfil puramente dramático le ha reportado muchas satisfacciones a lo largo de su carrera, la actriz Keira Knightley ha terminado por sentir cierto reparo a la hora de abordar películas más ligeras, una situación a la que ha intentado poner fin con su próximo trabajo, 'Begin Again', una comedia romántica que protagoniza junto a Mark Ruffalo.

"Después de terminar 'Anna Karenina', me di cuenta de que en los últimos cinco años en todos los papeles que había interpretado mi personaje moría o le pasaba algo horrible. Quería algo más positivo y que transmitiera esperanza. Es cierto que la comedia romántica no es un género por el que suela apostar, básicamente porque lo encuentro bastante complicado. Pero este papel me gustó, era lo suficientemente extraño y también tenía un punto de amargura", señaló a la revista HELLO!

Una de las razones de peso para Keira a la hora de arriesgarse a cambiar de registro es el temor a que el gran público acabe por cansarse de sus papeles dramáticos, algo que está decidida a evitar aunque le suponga todo un desafío a nivel interpretativo.

"Mantener el interés de los fans significa que no puedes estancarte. 'Begin Again' me sacó de cualquier zona de confort que pudiera tener. El modo de trabajo, el tipo de película, el tipo de personaje. Todo era diferente y pensé que era una buena idea hacerlo", sentenció.