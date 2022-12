Keira Knightley adora las manicuras en 'tonos absurdos'

La actriz Keira Knightley es una de las británicas más respetadas dentro del mundo de la moda por la imagen perfecta de la que hace gala en cada ocasión -tanto dentro como fuera de la gran pantalla-, aunque después de las largas semanas de rodaje en las que luce una manicura y un maquillaje inmaculados, siempre acaba sintiendo la necesidad de revelarse siguiendo un extraño ritual de belleza: pintarse las uñas con los tonos "más absurdos" que pueda encontrar.

"Cuando estoy grabando una película llevo un maquillaje perfectamente cuidado durante semanas, así que al final de cada película me encanta salir a comprar el esmalte de uñas en el tono más absurdo posible, y hacerme la manicura con él. La última vez elegí un color amarillo, que no recomiendo en absoluto. Parecía que tenía los dedos manchados de nicotina. No repetiré la experiencia con el amarillo, pero siempre puedes contar conmigo para encontrar un tono todavía más raro la próxima vez", confesó la actriz a la revista HELLO!

Aunque Keira no especifica qué esmalte de uñas fue el responsable de su desastrosa manicura, parece bastante probable que se tratase del tono 'Mimosa', un pintauñas de la casa Chanel en un tono amarillo ácido que causó sensación entre las celebridades en la temporada estival de 2011.

Sin embargo, parece que la experiencia no ha afectado las ganas de la actriz de repetir su colaboración con la marca francesa como imagen del perfume 'Coco Mademoiselle', para el que protagoniza una nueva campaña.

"Mi abuela llevaba siempre Chanel No. 5, y una amiga mía me regaló una vez un frasco de perfume Coco Mademoiselle. Hasta aquel momento, nunca me habían interesado los perfumes femeninos, porque los encontraba demasiado dulces o florales. De pronto, la gente empezó a pararme por la calle para preguntarme por mi colonia. Me sentí muy orgullosa, la verdad", confesó.

Además de elegir siempre la fragancia adecuada, entre los trucos de belleza de la estrella para estar siempre perfecta se encuentran algunos básicos imprescindibles de los que no se separa nunca.

"Una crema para piel seca de Australia, una loción hidratante y un lápiz de ojos de Chanel", apuntó como las claves de su aspecto deslumbrante.