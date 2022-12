Katy Perry y Diplo vuelven a dejarse ver juntos

Aunque la cantante Katy Perry y el famoso productor Diplo pusieron fin a su breve romance hace ya varios meses, ambos han dejado claro que entre ellos sigue existiendo al menos una estrecha amistad que no dudan en cultivar siempre que tienen la oportunidad, como demostraron este lunes al compartir una animada cena con amigos en el hotel Wynn de Las Vegas.

"Era un grupo de 12 personas en el restaurante del hotel; pidieron mucho sushi, algunas bebidas y todos estuvieron charlando alegremente y sin preocupaciones. Katy y Diplo actuaban como dos amigos más, aunque es cierto que entre ellos sigue habiendo atracción y un cariño muy especial", aseguró una fuente al portal E! News.

Después de la suculenta cena, la pareja y todos sus acompañantes se dirigieron a una concurrida discoteca de la zona para dar rienda suelta a sus ganas de fiesta. No obstante, mientras que la estrella del pop hizo todo lo posible para no destacar entre sus amigos, Diplo no tardó demasiado en tomar el control de la cabina de DJ y deleitar a sus fans con varias remezclas.

La primera vez que Katy Perry y Diplo ofrecieron a la opinión pública signos inequívocos de que entre ellos había florecido un bonito romance tuvo lugar durante el pasado festival de Coachella, en el mes de abril, cuando ambos aparecieron de la mano en varias ocasiones y proyectaban en público la buena sintonía que, a día de hoy, parece seguir definiendo su relación.