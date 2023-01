Katy Perry se pronuncia sobre el final de su enfrentamiento con Calvin Harris

El inicio del famoso enfrentamiento entre Katy Perry y Calvin Harris tuvo lugar en 2011, cuando el DJ canceló su aparición en uno de los conciertos de la cantante debido a problemas de producción, un "plantón" que la estrella del pop no dudó en criticar duramente en las redes sociales y ante lo cual él tampoco se quedó callado, asegurando que no pensaba actuar en un escenario que no reunían los requisitos necesarios para garantizar un buen show.

Sin embargo, ahora los dos artistas han colaborado en un tema musical que marca su reconciliación, titulado "Feels", el cual surgió después de encontrarse en la fiesta de Vanity Fair posterior a la gala de los Óscar de este año y decidir que ya había llegado el momento de enterrar el hacha de guerra.

"Hemos tenido nuestros encontronazos aquí y allá. Y también algunas discusiones muy públicas en Twitter... Pero el tiempo todo lo cura. Coincidimos y él me dijo: "Creo que tengo una canción que deberías escuchar", y yo le dije que por supuesto, porque siempre habíamos querido trabajar juntos, desde hacía años. Fui a su estudio de grabación y me tocó un par de temas sin acabar, pero muy sólidos que había compuesto para su nuevo álbum. En cuanto escuché un trozo de un sencillo llamado "Feels", supe que ese era el elegido. Es mi canción favorita de todo el disco, estaba dispuesta a todo por grabarla juntos. Además, hacía muchísimo tiempo que quería colaborar con él", ha explicado ahora Katy en una entrevista en el programa radiofónico "On Air With Ryan Seacrest".

El primer paso para esta sonada reconciliación lo dio el propio Calvin Harris después de concluir su romance con Taylor Swift, al posicionarse a favor de Katy alegando que su exnovia llevaba tiempo tratando de hacerle la vida imposible a su rival al igual que estaba intentando hacer con él al revelar que había sido ella quien escribió la letra del exitoso tema "This Is What You Came For" una vez que ya no estaban juntos.

"Si tan feliz eres en tu nueva relación, deberías centrarse en eso en lugar de tratar de destrozar a tu ex para tener solo algo que hacer. Sé que ya no estás de gira y que necesitas encontrar a alguien a quien aplastar, como hiciste con Katy, pero yo no soy esa persona, lo siento. No te lo permitiré", rezaba un tuit que Calvin publicó furioso tras conocerse, a través de un comunicado del equipo de Taylor, que ella había colaborado utilizando un pseudónimo en la mencionada canción poco después de que la artista rubia iniciara un mediático y breve noviazgo con Tom Hiddleston.

Aunque sin duda este gesto sirvió para limar asperezas entre Katy y Calvin, puede que él no sea la única persona con la que la cantante esté pensando hacer las paces. La guapa morena ha asegurado en varias entrevistas a lo largo de los últimos meses que le encantaría hacer borrón y cuenta nueva con Taylor, y según los últimos rumores, la de Nashville podría aparecer en la gala de los MTV Video Music Awards, que presentará y en la que también actuará Katy. Puede que las dos cantantes estén preparando alguna sorpresa con la que marcar el fin de sus hostilidades.

