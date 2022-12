Katy Perry se pone en forma para salir de gira

La estrella del pop está entusiasmada ante la inminente llegada de su gira mundial 'Prismatic' el próximo mes de mayo, por lo que además de encontrarse planificando cada elemento artístico de su nuevo espectáculo, Katy Perry acude diariamente al gimnasio para ejercitarse al máximo y, de esta forma, estar preparada para afrontar las exigencias físicas que implica tan ambiciosa aventura.



"La verdad es que siempre he sido muy maniática en todo lo relacionado con mi trabajo y, teniendo en cuenta que voy a estar más de un año recorriendo el mundo con la gira, siento que tengo que estar mucho más en forma de lo que estoy ahora mismo. Necesito incrementar mi energía y, además, prestar atención a cada detalle visual de mis actuaciones. Me paso el día ensayando y moviendo el cuerpo", reveló la intérprete estadounidense al presentador de radio Ryan Seacrest.



El rotundo éxito del que disfruta su último disco 'Prism' ha elevado aún más si cabe los niveles de optimismo que siempre exhibe Katy Perry, y en este caso la cantante no puede evitar presumir también de las sorpresas y de la calidad técnica del espectáculo con el que pretende consolidarse como la gran princesa del pop contemporáneo.



"Los conciertos van a estar llenos de momentos de gran diversión, de coreografías imposibles y de elementos visuales que van a ser espectaculares. Hay una sección concreta que me encanta; se llama 'cat-couture' y va a ser una especie de mezcla entre una pasarela de moda y el musical 'Cats'. Voy a ser algo así como la reina de los gatos en medio del escenario", aseguró la popular artista, quien recientemente superó en Twitter la barrera de los 50 millones de seguidores.



"No me lo puedo creer y, para ser sincera, me pone en una situación de mucha presión. Tanta gente siguiendo mis movimientos en Twitter me va a obligar ahora a ser muy cuidadosa con cualquier foto o mensaje que publique", expresó en la emisora de radio.



Bang Showbiz