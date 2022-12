Katy Perry revela su correspondencia íntima con John Mayer

Aunque la envidiable pareja formada por Katy Perry y John Mayer comenzó su intermitente relación durante el verano de 2012, la estrella del pop ha revelado que en realidad ambos llevaban varios meses intercambiando correos electrónicos que les ayudaron a incrementar su intensa atracción mutua. Tan importante fue esta etapa para acabar consolidando su romance, que ahora Katy ha querido rendir homenaje a este período previo a su noviazgo a través de la canción 'Legendary Lovers'.

"La verdad es que nos escribimos algunos emails antes de empezar a salir como tal, en realidad fueron bastantes ahora que lo recuerdo. El otro día iba a mandarle un mensaje cuando me di cuenta de que en el ordenador tenía muchísimas cartas guardadas de John, teníamos una gran correspondencia entre nosotros. Eso me inspiró a la hora de escribir 'Legendary Lovers', porque me parece muy romántico y poco común en estos días que la gente se enamore a través de las cartas", confesó la estadounidense al portal Entertainment Weekly.

Durante las citas virtuales que compartía con John a través de la privacidad de sus ordenadores, la popular Katy Perry trató siempre de mantener en secreto la ilusión que le producía su nueva aventura sentimental, a pesar de que en alguna ocasión se le escapó en público algún que otro detalle bastante revelador.

"Estoy saliendo con un chico que me tiene muy enamorada, que me tenía enamorada desde hacía muchos años y del que solo puedo decir que es perfecto para mí. No podría estar más contenta", aseguraba a la revista W pocos meses después de protagonizar su sonado divorcio del humorista británico Russell Brand .

Por: Bang Showbiz