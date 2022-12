Katy Perry pinta sus uñas para la Super Bowl

La cantante Katy Perry actuará este domingo en el intermedio de la Super Bowl, en el partido que enfrentará al New England Patriots y a los Seattle Seahawks en Glendale (Arizona). Por esta razón, la artista ha querido meterse en situación pintándose las uñas de los pies a modo de balón de fútbol americano. El artístico diseño lo mostró en Instagram, donde también escribió: "Incluso los dedos de mis pies están listos".

Katy, quien tiene a todos sus seguidores de las redes sociales al tanto de sus preparativos para el gran día, confesó recientemente sentirse nerviosa con la actuación, además de no creer aún que ella haya sido la seleccionada para encabezar el evento musical.

"[¿Cómo me siento antes de la actuación?] ¿Honestamente? Siento como si hubiera superado mi sueño. No me suelo poner nerviosa, pero ese día seguro que siento algún cosquilleo".

Katy -que tomará el relevo de Bruno Mars, quien encabezó el evento el pasado año- compartirá escenario con Lenny Kravitz.

Idina Menzel, cantante de 'Let It Go', interpretará el Himno Nacional antes del saque inicial, mientras que John Legend cantará 'America the Beautiful'.