Katy Perry no habla con su exmarido Russell Brand desde 2011

En 2010 la cantante Katy Perry y el humorista británico Russell Brand contraían matrimonio en una tradicional boda india, pero apenas un año después, en 2011, el amor se esfumaba y la pareja terminaba cogiendo rumbos diferentes, desde entonces el contacto entre ambos ha sido nulo.

"[Russell] no ha hablado conmigo desde que me mandó un mensaje diciendo que estaba presentando los papeles de divorcio. No quiero hablar de él. Mis canciones dirán lo que tenga que decir", señalaba la artista al Daily Telegraph.

Tras la ruptura, Katy atesoró con mimo el gato que compartía con Russell, y cuyo nombre era Rusty (una combinación de los nombres de ambos), pero eso sí, decidió rebautizarlo.

"Sigo teniendo al gato, pero le he cambiado de nombre. Ahora se llama Monkey", aseguró Katy.

Desde que rompiera con Russell, Katy ha estado ligada a John Mayer y Diplo, pero esas experiencias lo único que han hecho es confirmar más su deseo de encarar con emoción y expectación lo que está por venir en el terreno sentimental.

"No me he cerrado al amor. Estoy emocionada con lo que tenga que llegar. Estoy emocionada con mi propia evolución. No quiero un final agridulce. Tengo que evolucionar, tengo que continuar modificando la percepción que la gente tiene de mí. Como artista que soy, me gusta hacer eso, mantener a la gente en el filo de sus asientos".