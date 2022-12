Katy Perry es demasiado 'mayor' para desnudarse en público

La estrella del pop nunca ha tenido inconveniente a la hora de enfundarse atrevidos atuendos con los que presumir en público de su esbelta figura, pero Katy Perry sabe dónde se encuentran los límites de la provocación física y asegura que nunca se plantearía aparecer totalmente desnuda en sus videos musicales al igual que otras estrellas como Rihanna o la controvertida Miley Cyrus.

"Me estoy haciendo un poco mayor y ya soy consciente de que no puedo ponerme a la altura de otras artistas más jóvenes. Por ahora voy a centrarme en la calidad de mi música y voy a dejarme la ropa puesta, ya que no tengo la necesidad de pasarme de la raya y enfadar al personal. Si tuviera el cuerpazo de Rihanna quizá me atrevería a seguir enseñando carne, la verdad es que me encanta su estilo y lo bien que cuida su figura, pero creo que en mi caso lo mejor es seguir componiendo buenas canciones", publicó el diario británico The Sun citando a la artista estadounidense.

Aunque irradia una gran confianza en relación a la calidad de sus proyectos artísticos, la diva de la música nunca ha ocultado que es una mujer llena de inseguridades sobre su apariencia y que trata de sobrellevar sus imperfecciones con resignación. Sin embargo, Katy aseguró recientemente que ahora no podría sentirse más aliviada por la desaparición de uno de los rasgos físicos que, en su opinión, amenazaron con arruinar su adolescencia: el acné que poblaba cada poro de su rostro.

"Hay muchas cosas de mi apariencia que no me gustan, pero debo aceptarme tal y como soy. Mis labios no están demasiado mal, pero las cejas nunca me han acabado de convencer. De todas formas, todo eso son minucias comparados con la manera en que mi acné me hacía sufrir cuando era más jovencita. Mi cara era un auténtico desastre", se sinceraba Katy a la revista Vogue.

Por: Bang Showbiz