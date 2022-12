Katy Perry dejó de beber alcohol para superar su ruptura

Para la cantante Katy Perry no fue fácil superar la ruptura con su exmarido, el actor Russell Brand, pero logró reponerse al difícil momento emocional dejando de beber alcohol y dedicándose a ver episodios de la comedia británica 'Absolutely Fabulous'. Su positividad también le ayudó a hacer frente a la separación, que se produjo en diciembre de 2011, tan solo 14 meses después de celebrar su boda.



"Tomé ponche caliente y vi todos los episodios de 'Absolutely Fabulous'. Me encanta Patsy [personaje de la serie]. Hice muchas cosas diferentes, me rodeé de mis mejores amigos, dejé de tomar alcohol durante tres meses -lo cual fue devastador-, tomé vitaminas y suplementos y también me dediqué a caminar, meditar y rezar. Pero a pesar de todo, creo que había algo cósmico que estaba pendiente de mí de alguna manera, pero por supuesto, yo estaba siendo muy positiva para poder seguir adelante", comentó la artista en el programa británico 'Alan Carr: Chatty Man'.



Aunque ahora se ríe de todo lo que le ocurrió, debido al buen momento que atraviesa junto al músico John Mayer, la cantante estadounidense confiesa que sufrió problemas de seguridad durante esa época.



"Es divertido reírse ahora de eso, pero entonces no tenía tanta gracia. Pasé una época en la que tenía muchos pensamientos negativos, por supuesto no pudieron conmigo, pero mi autoestima estaba baja. He tenido que reflexionar y averiguar cómo hacer las cosas mejor y darme cuenta de cuál era mi parte de responsabilidad. En lugar de acusar a alguien y decirle: 'Tú eres el problema' o 'Tú eres la causa de todos mis problemas' o 'Eres horrible y mi vida también lo es'. Es mejor pensar: '¿Cómo puedo arreglar esto?' y tratar de buscar una solución. La verdad es que no fue una época fácil", añadió.



