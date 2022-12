Katy Perry calma sus nervios a golpe de pastilla

La camaleónica Katy Perry se encuentra inmersa estos días en su aclamada gira mundial 'Prismatic', un periplo musical que la tiene sometida a un estado de gran nerviosismo y presión que, como ella misma confiesa, solo se ve atenuado gracias a los efectos de la automedicación.

"Tengo que tomar betabloqueantes y cualquier tipo de calmante porque me pongo muy nerviosa antes de salir al escenario. Tengo que hacerlo lo mejor posible cuando estoy delante de mis fans, porque no quiero decepcionar a toda la gente que viene a verme y, sobre todo, necesito poder decir alto y claro que estoy orgullosa de mí misma. Me han dado una gran oportunidad y hay 500 zo***s detrás de mí que me quitarán el puesto si no demuestro lo que valgo. No tengo otra opción", señaló Katy a la revista Cosmopolitan.

Aunque la artista de 29 años tiene que tomar medicamentos para controlar la ansiedad, al mismo tiempo asegura que hace un uso responsable de ellos y que jamás se le ocurriría mezclarlos con alcohol, por lo que espera al final de sus exitosas actuaciones para tomar una copa a modo de celebración.

"Siempre tomo una copa de champán al bajar del escenario", puntualizó Katy, antes de revelar que ha dejado de lado otras bebidas de alta graduación por culpa de sus impredecibles consecuencias. "Cuando bebo whisky acabo perdiendo el conocimiento con frecuencia, así que he dejado de tomarlo. A la gente suele darle dolor de cabeza el champán, pero a mí no. Puedo tomar como cinco copas y encontrarme perfectamente", sentenció.