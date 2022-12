Katie Holmes y Luke Kirby andan muy junticos

De esta forma, la química que derrocha la pareja artística en las escenas de la cinta que ya se han grabado podría haberse extrapolado también al mundo real, como aseguran los testigos que habrían visto a los dos amigos hacer gala de su buena sintonía intercambiando numerosas muestras de cariño que ya han levantado sospechas entre algunos miembros de su equipo.

"Katie y Luke casi no se conocían cuando comenzó el rodaje de la película, pero a medida que han empezado a trabajar estrechamente durante los siete días de la semana, se han dado cuenta de que tienen mucho en común. El ritmo de las jornadas de trabajo es demencial y casi no les da oportunidad de socializar, por lo que ambos se han apoyado mucho el uno en el otro y eso les ha llevado a forjar ahora una bonita amistad. Hay que ver si la historia va a más, pero el caso es que Katie no le quita el ojo a su compañero en todo el día", reveló un empleado de la producción a la revista Look.

El potencial romance que se estaría fraguando entre toma y toma sería una muestra más del idílico poder del amor si no se diera la circunstancia de que Luke Kirby mantiene una longeva relación sentimental con Andrea Sarubbi, aunque en los últimos tiempos se ha venido especulando con la posible crisis amorosa que ambos estarían viviendo. De hecho, la repentina irrupción de Katie en su vida profesional habría contribuido al clima de confusión que experimenta el intérprete en estos momentos, quien se encuentra ahora en una difícil disyuntiva que le mantiene distraído durante la jornada laboral.

"Luke no vive la época más estable de su vida, ya que no ha logrado superar las diferencias que mantiene con Andrea, y encima ahora tiene que lidiar también con el interés que Katie ha empezado a sentir por él. Todos los días Luke tiene que enfrentarse al mar de dudas que vive a nivel personal y toda esa presión ha empezado a afectar a su trabajo. Es normal verle completamente absorto en sus pensamientos durante los ensayos, y aunque Katie se ha convertido en su mejor apoyo ante estas distracciones, es su presencia la que no le ayuda a aclararse", explicó la misma fuente.

Por: Bang Showbiz