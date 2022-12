Katherine Heigl apuesta por el cardado de abuela

Aunque la atención que reciben sus looks ha disminuido drásticamente durante los últimos años, no se puede decir que la falta de presión mediática haya beneficiado a Katherine Heigl al menos en lo que a la moda se refiere. La actriz continúa recurriendo a ropa demasiado madura para su edad, apostando por vaqueros y cárdigans que, junto a sus moños con cardado de abuela y su pelo excesivamente rubio, consiguen echarle unos cuantos años encima. Ya no queda casi nada de la frescura que la hizo destacar en la serie 'Anatomía de Grey'.