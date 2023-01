Kate Winslet y Leonardo DiCaprio se repiten los diálogos de 'Titanic' cuando están solos

Aunque han pasado veinte años desde que Leonardo DiCaprio y Kate Winslet saltaran a la fama mundial como la trágica pareja de enamorados de 'Titanic', los dos intérpretes siguen manteniendo una estupenda relación, el protagonista de 'El lobo de Wall Street' incluso acompañó al altar a la actriz en su boda con Ned Rocknroll en 2012, que les lleva a reunirse cada vez que sus agendas se lo permiten.

Como ha desvelado la ganadora al Óscar por 'The Reader', cuando ella y su buen amigo se juntan, como hicieron hace una semana durante sus vacaciones en Saint Tropez, siempre florecen recuerdos de su primera experiencia juntos en la película de James Cameron, y acaban repitiéndose los románticos diálogos que Jack y Rose se dedicaban en la película de 1997.

"No te gustaría saber la última conversación que hemos tenido, fue tan divertida... me reí demasiado. Nos dijimos: '¿Te imaginas que el mundo se enterase de las estupideces que nos decimos?'. No te voy a contar exactamente de lo que hablamos, pero sí, estamos muy, muy unidos y a veces nos decimos frases de 'Titanic' el uno al otro, simplemente porque podemos y nos parece divertidísimo", ha confesado Kate a la edición británica de la revista Glamour.

Pese a ser una de las profesionales más respetadas de la industria gracias a la diversa filmografía que construyó tras el taquillazo que protagonizó junto a DiCaprio, la interprete de 41 años siempre ha pensado que debería haber trazado un "plan B" por si el mundo del cine le hubiera acabado jugando una mala pasada.

"Debería haber contado con una carrera de respaldo, porque en el caso de que hubiera fracasado, me habría quedado sin nada. Tuve una idea sobre ser peluquera, pero le corté el lóbulo de la oreja a un amigo mientras intentaba cortarle el pelo. Le vi hace poco y le dije lo mucho que lo sentía, a lo que él me contestó: 'Sí, todavía se puede ver la cicatriz, ¡pero ahora estoy orgulloso de ella, Kate!'", ha relatado divertida.