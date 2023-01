Kate Winslet se 'arrepiente' de haber trabajado con Woody Allen

La oscarizada Kate Winslet se ha convertido -de momento- en la última musa de Woody Allen que no ha dudado en renegar públicamente de él y en expresar su arrepentimiento por haber trabajado en una de sus últimas películas -en su caso concreto en una que está todavía pendiente de estreno en Europa, 'Wonder Wheel'- cuando las acusaciones de abuso sexual vertidas contra el cineasta por su hija Dylan eran ya de sobra conocidas por la opinión pública.

Pese a que a finales del año pasado no tuvo reparo alguno a la hora de defender su decisión de colaborar con el por otro lado reputado realizador, recurriendo a argumentos tales como la presunción de inocencia del director -él mismo recordaba recientemente que ya había sido investigado y absuelto en relación con estas alegaciones- y su deseo de no implicarse en asuntos familiares ajenos, ayer domingo la artista aprovechó su presencia en la gala de premios del Círculo de Críticos de Londres para retractarse de alguna forma y, en consecuencia, romper finalmente todo tipo de lazos con el cuestionado cineasta neoyorquino.

"No puedo estar aquí arriba esta noche sin hacer referencia a algunos de los remordimientos más amargos que tengo dentro, que van ligados a la errónea decisión que tomé en su momento de trabajar con ciertos individuos con los que ojalá nunca lo hubiera hecho", declaró durante el discurso de aceptación del premio honorífico que le había sido concedido, justo antes de aclararse la voz tras haberse emocionado brevemente.

"Me ha quedado claro que, al no haberme pronunciado antes sobre el tema, podría haber creado una angustia adicional a todas esas mujeres valientes, y también hombres, que han alzado la voz contra el abuso sexual, que es un horrible crimen. Aunque corresponde al estado de derecho juzgar y determinar responsabilidades, nosotros debemos escuchar siempre todas las voces y no dejar de prestar atención nunca", aseveró durante su alocución.

A diferencia de lo que ya han hecho actores como Rebecca Hall y Timothée Chalamet, que aparecen en otra de las nuevas cintas de Woody Allen -'A Rainy Day in New York'- y anunciaron la semana pasada que donarían los salarios recibidos a diferentes asociaciones benéficas, Kate Winslet todavía no ha aclarado si seguirá el mismo camino que sus compañeros de profesión para escenificar de una manera más rotunda y efectiva su distanciamiento del director.

