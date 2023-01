Kate Winslet prohíbe los ordenadores en su casa

La actriz Kate Winslet impone reglas estrictas sobre el uso de aparatos electrónicos en su hogar y no deja que sus hijos Mia (15), Joe (11) y Bear (22 meses) usen portátiles, ordenadores de mesa o tabletas porque quiere ganar la "dura batalla" contra la tecnología.

"Ellos [los niños] no tienen ordenadores porque no los usan en casa. Tienes que ser un poco cuidadoso con estas cosas y los niños porque pueden volverse adictos a ello, como el resto de nosotros. Quiero que sean niños, pero es una dura batalla cuando dicen: 'Pero no sé quién tiene uno, ¿por qué no puedo tener uno yo?'. Y yo contesto: 'Bueno, porque puedes ir y trepar ese árbol en vez de eso'. Es una lucha difícil para un padre, pero estamos ganando", dijo al Daily Mirror.

Pero pese a esas duras directrices, en la familia Winslet impera la armonía, y Kate está más feliz que nunca con su carrera, sus hijos y su marido Ned Rocknroll.

"He vivido momentos en mi vida donde tuve que trabajar duro para salir del hoyo... Estoy tan agradecida por tener fuerza y positividad. No es algo hippie, solo creo en ser positiva. Soy muy feliz cuando estoy con mi pequeña familia y nos despertamos por la mañana, estamos en la cama unos encima de otros y alguien tiene la idea de 'Oh, pongamos dibujos animados' y Ned dice: 'Hagamos café'. En esos momentos soy muy feliz", explicó.