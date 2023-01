Kate Moss fue 'stripper' en su 'anterior vida'

La modelo Kate Moss está convencida de que en otra vida fue stripper y cree que en su próxima reencarnación será bailarina o estrella de rock.

"Fui bailarina en una vida pasada. No, de hecho fui stripper en mi anterior vida y en la próxima seré bailarina o una estrella de rock, dependiendo de cómo me vaya en esta", aseguró Kate a la revista HELLO!

Publicidad

La vida pasada de la maniquí explica en parte por qué en esta la música tiene una importancia tan especial para ella, especialmente en lo relacionado con su trabajo.

"La música influye en todo. Cuando hago un reportaje fotográfico, siempre tengo una canción específica en mente y me baso en ella. Hice un reportaje con Daria Werbowy para Vogue inspirado en una mujer llamada Niagara que era punk en los 70 y formaba parte de una banda llamada Destroy All Monsters. Y para otro trabajo que hice con Lara Stone, escuchamos el tema 'Wolf Like Me' del grupo TV on the Radio. Casi todo lo que hago tiene alguna influencia o referencia musical".