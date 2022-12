Kate Hudson motiva a las mujeres a hacer ejercicio

La actriz Kate Hudson quiere motivar a todas las mujeres a llevar una vida tan activa como la suya propia a través de su línea de ropa deportiva 'Fabletics', con la que intenta ofrecer unas prendas favorecedoras, y sobre todo, asequibles para la mayoría de los bolsillos.

"Había un vacío inmenso en la oferta online de ropa deportiva que fuese asequible al mismo tiempo que chic y estilosa. Cuando me enteré me pareció una idea interesantísima, porque es una manera de llegar a todas las mujeres. ¿Por qué no iba a querer motivar a un amplio sector de mujeres para que lleven una vida más activa? Para mí, ese es el objetivo de 'Fabletics'", declaró la intérprete a la revista Vogue.

Pese a poseer una silueta propia de una bailarina, Kate ha intentando ser consciente de los distintos tipos de figuras femeninas que existen, con el objetivo de poder ofrecer la prenda deportiva perfecta para cada mujer.

"Si dependiera de mí, toda la ropa dejaría la espalda al aire. Pero no se trata de eso. Cuando tienes entre manos un negocio que va dirigido al público femenino, no tienes que pensar en ti misma, sino en poder cubrir las necesidades de todo el mundo. Algunas mujeres tienen mucho pecho, a diferencia de mí, así que lo que a mí me gustaría llevar no es necesariamente lo que ellas necesitan. La clave es lo que las mujeres quieren, sin limitarte a ofrecer únicamente un diseño sexy", concluyó.