Kate Hudson asegura que Nick Jonas y ella son solo 'amigos'

La actriz Kate Hudson (36) ha querido aclarar que ella y el joven cantante Nick Jonas (23) son solo "amigos" después de que los rumores sobre un posible romance entre ambos se avivasen tras ser fotografiados juntos en la estación de esquí Mammoth Mountain (California) la semana pasada.

"Para. No. Somos amigos y no hay nada más", respondió Kate a un reportero de 'Access Hollywood' en la alfombra roja de los premios Globos de Oro cuando le preguntó si estaba enamorada, antes de que este mencionara siquiera el nombre de Nick.

Publicidad

La intérprete acudió a la ceremonia para acompañar a su padrastro Kurt Russell, encargado de presentar el Globo de Oro a la mejor película animada, galardón que recibió la película 'Del revés'. Aunque la actriz hace todo lo posible para compaginar esos eventos con su carrera y su papel de madre de dos hijos, Ryder (12) y Bingham (4), en ocasiones se le hace "difícil".

"Creo que para muchas personas, especialmente si eres mujer, tienes hijos y trabajas en el cine, es difícil porque estás lejos de ellos. No hay lugar para la pereza en esta profesión. Vas al trabajo, coges el primer avión a casa aunque sea para pasar solo ocho horas [con tu familia] y vuelves al trabajo. No quiero estar lejos de mi familia, les quiero demasiado. Simplemente me gusta estar en el rodaje de películas", contaba a Harper's Bazaar el pasado noviembre.