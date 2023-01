Kate del Castillo prohíbe a su familia contarle los rumores sobre su vida sentimental

La actriz Kate del Castillo nunca se entera de los rumores que circulan sobre sus supuestas parejas sentimentales porque no lee revistas ni ve programas del corazón, y tampoco permite que su familia le cuente lo que comentan en ellos a cerca de su vida privada.

"No sé los demás, pero yo no me entero, ni leo las revistas ni veo programas. A mis papás y a mis amigas les tengo prohibidísimo que me digan nada negativo, no me gusta enterarme de nada, yo vivo muy tranquila, no me meto con nadie y no me gusta saber cosas malas. No dejo que eso me llegue porque tengo mi corazoncito y me afecta", reconoce Kate en una entrevista a la revista Estilo DF.

Publicidad

A diferencia de otras celebridades, la mexicana no tiene ningún problema en hablar de su actual estado sentimental: soltera y sin compromiso a la vista. Pero, en lugar de esperar sentada a que el amor vuelva a llamar a su puerta, Kate está aprovechando esta etapa para disfrutar a fondo sin tener que darle explicaciones a nadie de sus idas y venidas.

"En este momento estoy sola y muy feliz. Eso no significa que me cierre a la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir mi vida, pero tampoco lo ando buscando. En estos momentos me siento muy bien conmigo, me la paso a todo dar. Si más adelante llega, bienvenido, pero si no, estoy feliz como mujer", afirma.

A pesar de que ella misma define su vida personal como un "desastre", Kate se siente muy a gusto a sus 43 años gracias al éxito que está cosechando en el terreno profesional.

"La verdad es que estoy en una etapa de mi vida muy estable, claro, personalmente mi vida es un desastre, pero en todo lo demás me siento en una etapa estable e importante. No sé si son los años, la experiencia, lo que sea, el caso es que a cierta edad te empiezan a llegar los proyectos más interesantes y en ese sentido me siento contenta y esperanzada porque vienen cosas muy importantes para mí en lo profesional".