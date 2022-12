Kate del Castillo: 'Nunca he querido ser madre, y cuando estaba casada aún menos'

A estas alturas de su vida Kate del Castillo (42) tiene muy claro que, a ella, el instinto maternal no le viene de serie, por lo que no le da ninguna vergüenza admitir que nunca ha tenido ganas de convertirse en madre, especialmente durante las épocas en las que estuvo casada con el actor Aarón Díaz o el futbolista Luis García Postigo.

"Nunca he tenido ganas de tener hijos, creo que cuando estaba casada todavía menos. O sea, no. Con todo el cariño y el amor que me merecen los varios esposos que he tenido", aseguró divertida la actriz en una entrevista al programa 'El Gordo y la Flaca' de la cadena Univisión, donde insistió en que no se veía formando una familia en un futuro: "Si hubiera querido ser mamá, ya sería madre hace muchísimos años, pero nunca he querido. Pero nunca he dicho tampoco: 'No voy a ser madre'. Ahora me quedan como tres minutos, así que creo que ya no pasará. Tampoco sería madre soltera ni adoptaría".

A lo que sí está abierta Kate es a la idea de volver a encontrar el amor, siempre y cuando el hombre dispuesto a conquistar su corazón demuestre ser más un apoyo que una carga.

"Ahora estoy tratando de llevar una vida más estable, pero al principio yo me fui mucho por tener una pareja y trabajo. Y de repente he dicho: 'Nada de mucho trabajo'. Quiero ser feliz para que cuando llegue una persona o un trabajo especial, yo ya esté feliz. Que no sea nada más que un complemento, quiero que ese alguien me empuje, ya no quiero ser yo la que empuje a nadie. Quiero que ese alguien me recoja y poder descansar en su hombro", añadió.