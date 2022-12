Kate Beckinsale: 'Si no hubiera periodistas viviríamos en un estado policial'

La actriz Kate Beckinsale da vida a la periodista Simone Ford en la película 'The Face of an Angel' -inspirada en la historia real de Amanda Knox, acusada de haber asesinado a Meredith Kercher en Perugia (Italia) en 2007-, un papel que le ha valido para aprender a valorar la importancia de la profesión.

"Fue extraño para mí interpretar el papel de una periodista pero rápidamente me di cuenta de lo importante que era para mi personaje que la gente le diera información. No es algo obsceno, no tiene solo que ver con la ropa que viste en el juzgado. Si no tuviéramos periodistas viviríamos en un estado policial", explicó durante una entrevista en el periódico The Guardian.

Kate cree que los actores y periodistas comparten algunas características que les diferencian del resto, pues ambos son capaces de observar situaciones y deshacerse emocionalmente de los acontecimientos, haciendo que la gente erróneamente se lleve una impresión negativa de lo que hacen.

"Creo que también es verdad que los periodistas y los actores comparten algunas cualidades. Es como cuando estás teniendo una discusión muy fuerte con tu novio y acabas rompiendo con él. Para un actor sigue habiendo una distancia desde la que estás observando lo que está pasando, y piensas: 'Así es cómo se ve y se siente cuando rompes con alguien'. Creo que los periodistas tienen la misma habilidad de dar un paso atrás y ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y esto precisamente no convierte a un periodista en un gili****as, ni tampoco a un actor", añadió.