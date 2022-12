Karrueche Tran no descarta volver con Chris Brown

A pesar de que la modelo Karrueche Tran (27) no dudó en romper con el cantante Chris Brown (26) tras salir a la luz que era padre de una niña de 13 meses -la pequeña Royalty, fruto de su relación con Nia Guzman-, no descarta volver con el artista en algún momento del futuro, pese a que la soltería le sienta de maravilla.

"Nosotros volviendo juntos... No puedo decirte, no sé lo que esconde el futuro. Ahora mismo estoy totalmente centrada en mí, no intento quedar con nadie, solo quiero conocerme mejor y crecer por mi cuenta", señaló la modelo al programa de radio 'On Air with Ryan Seacrest'.

Que la relación entre la expareja no funcionara no significa que hayan acabado de malas formas, todo lo contrario, Karrueche es una persona a la que no le gusta el "drama".

"No hay drama entre nosotros. Es una relación cordial y pacífica. No me gusta el drama. Ahora mismo no me planteo quedar con nadie más, no me apetece seguir ese camino y tampoco he conocido a nadie todavía".

Por otro lado Chris admitió recientemente que sigue "queriendo" a su expareja pero que su prioridad ahora mismo es su hija.

"Claro que la sigo queriendo, no soy una persona rencorosa, ya sabes. Sin duda la sigo queriendo. Pero ahora mismo tengo en mente que las cosas llevan su tiempo y únicamente pienso en ser el mejor padre posible", comentaba el cantante en otra entrevista al mismo programa.

Por: Bang Showbiz