Karla Souza puso en peligro la vida de su jefa Shonda Rhimes con un tuit

La actriz Karla Souza empezó de la peor manera posible su relación con la famosa guionista y productora Shonda Rhimes, productora ejecutiva de la serie 'Cómo defender a un asesino', con la que la mexicana ha saltado a la fama en Estados Unidos. Antes de una entrega de premios, Karla tuvo la inoportuna idea de publicar una fotografía en sus redes sociales desde la habitación del hotel en el que se estaba alojando junto al equipo y al reparto de la serie, mencionando el nombre del establecimiento, justo después de que unos fanáticos amenazaran de muerte a Shonda.

"Ahí va una historia embarazosa. Fue la primera vez que estuvimos en Nueva York para la entrega de los premios TCA o algo así. Nos alojamos en un hotel y todos los protagonistas de los programas de Shonda estaban allí. Obviamente yo tuve que sacarme un selfi en mi habitación de hotel y publicarlo para decir: 'Gracias por permitir que me aloje en 'este' hotel'. Después fui a echarme una siesta y me desperté a los quince minutos con un montón de llamadas de Shonda, así que pensé: 'Dios mío, Shonda Rhimes me está llamando, ¡a mí!'. Y era para decirme: '¡Borra ese tuit, borra ese tuit ahora mismo!'. Al parecer había unos locos que querían matarla porque justo acababa de morir el personaje de McDreamy [interpretado por Derek Shepherd] en 'Anatomía de Grey'. ¡Y ahora sabían dónde estaba Shonda porque yo acababa de publicarlo junto a una foto! Tuvieron que poner seguridad [en el hotel] y todo por mi culpa", confesó Karla en una entrevista a AOL BUILD.

Ese tipo de meteduras de pata no son nada extrañas en el caso de Karla, que es completamente incapaz de actuar con naturalidad frente a sus jefes.

"Durante la primera temporada Shonda estuvo en el set de rodaje más a menudo, era aterrador. No es que ella sea aterradora, es que yo soy muy insegura. Si eres mi jefe lo más probable es que ni siquiera te mire a los ojos. Siempre intentas decir lo correcto, pero acabas diciendo la peor cosa posible...", se lamentó la mexicana.