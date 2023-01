Karla Souza cuelga la bandera de Estados Unidos y México en la puerta de su casa

Nacida en Ciudad de México, de padre chileno y madre mexicana, y aunque pasó la mayor parte de su infancia en el estado de Colorado, la actriz Karla Souza se siente igual de orgullosa de sus raíces latinas que de su nacionalidad estadounidense. Algo que intenta demostrar colgando simbólicamente a la puerta de su casa las banderas de ambos países.

"Me mudé de vuelta a Estados Unidos hace relativamente poco después de vivir ocho años en Europa y otros diez en México. Sin embargo, con el paso de los años me he dado cuenta de lo afortunada que soy de contar con un pasaporte estadounidense. En mi porche tengo colgado, y con mucho orgullo, las banderas mexicana y estadounidense. Celebró tanto el Día de la Independencia de México el 15 de septiembre como el 4 de julio [el Día de la Independencia en Estados Unidos]. En mis fiestas de cumpleaños puedes escuchar cantar 'Las mañanitas' y el 'Cumpleaños feliz' en inglés. Me considero tan estadounidense como mexicana", asegura la intérprete en un artículo escrito para PopSugar Latina.

Ahora Karla intenta utilizar su posición privilegiada como estrella televisiva, tras saltar a la fama gracias a la serie 'Cómo defender a un asesino', para promocionar con orgullo sus tradiciones culturales vaya donde vaya.

"Me siento muy orgullosa de poder compartir mi historia y mi experiencia como latina, bien sea llevando dulces típicos mexicanos al set de rodaje o invitando a mis amigos a visitar el país", añade.