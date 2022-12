Kanye West y Kim Kardashian, entre las 100 personas más influyentes para TIME

El rapero Kanye West y su mujer, la estrella televisiva Kim Kardashian, forman parte de la lista de las 100 personas más influyentes, en la categoría de Titanes, que cada año elabora la revista TIME. Y lo han conseguido entre otras cosas, gracias a la tenacidad de él y a la imagen más familiar que consigue transmitir ella.

"Kim y sus famosas hermanas empresarias, guiadas por su espabilada e incansable matriarca, han ampliado la mismísima definición de familia. A pesar de toda la fanfarria, la autopromoción y la magnificación, Kim no deja de ser una hermana mayor envidiable en un clan en el que todos parecen quererse", afirma Martha Stewart en el perfil que ha escrito para la publicación sobre Kim.

Por su parte, el cofundador de Tesla Motors, Elon Musk, ha sido el encargado de presentar al polémico Kanye en un artículo en el que ha querido destacar su sinceridad y tenacidad.

"El tipo no cree en la falsa modestia, y no debería. La confianza de Kanye en sí mismo y su increíble tenacidad -grabó su primer tema ['Thru the Wire'] con la mandíbula sujeta con alambres- es lo que le ha llevado a donde está hoy en día", asegura Musk.

La cantante Taylor Swift, la actriz Reese Witherspoon y los humoristas Amy Schumer y Kevin Hart son otras de las celebridades que también han conseguido colarse en la clasificación, además de los actores Bradley Cooper, Julianne Moore, Emma Watson, Chris Pratt y el director Lee Daniels.