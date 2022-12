Kanye West y Kim Kardashian contrataron escolta ilegal en Arizona

El rapero Kanye West y Kim Kardashian han enfurecido a la policía del estado de Arizona al contratar durante su estancia en Phoenix los servicios de un equipo de seguridad que empleó las características de sirenas azules y rojas para escoltarlos, cuyo uso exclusivo está reservado a la policía.

En un vídeo publicado por el portal X17online puede verse el grupo de escoltas formado por cuatro motocicletas y dos furgonetas negras que acompañaba al músico y a la estrella de televisión incorporándose a la autopista "utilizando luces rojas o rojas y azules", lo cual va en contra de las leyes del estado.

Publicidad

Un portavoz del departamento de policía, Trent Crump, ha aclarado que ninguno de los oficiales de la policía de Phoenix formaba parte de la escolta de Kanye y Kim.

"Eso no tiene nada que ver con nosotros, pero pudieron haber contratado seguridad privada o a agentes que no estuvieran de servicio", explicó Crump al periódico New York Post, aclarando que los agentes fuera de servicio tienen derecho a emplear sirenas en sus vehículos dependiendo de la política de cada departamento.

Kim y Kanye llegaron a Phoenix la semana pasada antes de la celebración del Super Bowl, donde pudieron ser vistos protagonizando una cita doble en el restaurante Waffle House con John Legend y su mujer, la modelo Chrissy Teigen, antes de que el cantante interpretara el tema 'America the Beautiful' en la inaguración de la cita deportiva.

Por: Bang Showbiz