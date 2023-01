Kanye West sigue esperando el alta médica que confirme su completa recuperación

Aunque a lo largo de la semana pasada su estado de salud experimentó una clara mejoría y llegó a especularse con la posibilidad de que abandonara el hospital ayer lunes, lo cierto es que el rapero Kanye West continúa a día de hoy sin una fecha concreta para recibir el alta médica, por lo que tendrá que seguir bajo observación hasta que sus médicos consideren que está completamente recuperado del cuadro de agotamiento y ansiedad con el que ingresó hace casi dos semanas.

Según el portal de noticias TMZ, los doctores encargados de tratar al polémico rapero querrían asegurarse por completo que, una vez en su hogar, no acabaría cayendo en los mismos hábitos profesionales que le llevaron a sucumbir al exceso de presión y estrés que motivaron su entrada en el centro médico, por lo que la decisión de mandarle a casa será meditada en profundidad a lo largo de los próximos días.

Sin embargo, teniendo en cuenta que su mujer Kim Kardashian no se ha separado de su lado en todos estos días, quedándose a dormir en la habitación del hospital e implicándose personalmente en todas las labores dirigidas a cubrir las necesidades básicas del popular intérprete, nadie del círculo cercano a la pareja pone en duda que Kanye estará en las mejores manos tan pronto como regrese a su mansión de Los Ángeles.

"Kim está jugando un papel fundamental en todo este proceso, no se ha separado de su lado en todos estos días y le ha hecho entender finalmente que no podía seguir por este camino. Duerme con él todas las noches y también se ha dedicado a alimentarle ella misma para que recupere fuerzas", explicaba ayer lunes una fuente a la revista Us Weekly.

Los problemas de salud que ha venido padeciendo Kanye West le obligaron a cancelar definitivamente el resto de conciertos que tenía programados en el marco de su gira mundial 'The Saint Pablo Tour', solo dos días después de que el intérprete generara un gran revuelo al utilizar el escenario de uno de sus recitales en California para pronunciar un agresivo discurso contra su amigo Jay Z, su mujer Beyoncé, la cantante Taylor Swift e incluso la excandidata presidencial Hillary Clinton.